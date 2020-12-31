АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
ТАТАГРОЛИЗИНГ
+7 (843)203-85-00
+7 (843)203-85-00
422718, РТ, Высокогорский район, жд/ст. Киндери, ул.Лесная,12
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422718, РТ, Высокогорский район, жд/ст. Киндери, ул.Лесная,12
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422718, РТ, Высокогорский район, жд/ст. Киндери, ул.Лесная,12
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Прицепы и полуприцепы

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Бункер-перегрузчик 30 м3 (БП-1000)
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Бункер-перегрузчик 30 м3 (БП-1000)
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Компания АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» предлагает взять в лизинг или сразу купить самосвальный тракторный полуприцеп и бункер-перегрузчик зерна. Условия лизинга выгодные:

  • Срок до 5 лет;
  • Минимальный платеж 20% от первоначальной суммы;
  • Обязательные выплаты проводятся один раз в месяц;
  • Удорожание 5% в год.

Прицепы используются для перевозки продукции в сельском хозяйстве. Если речь о среднем или крупном бизнесе, рекомендуется новая сельхозтехника, которая прослужит дольше. Малый бизнес может взять технику б/у, сократив таким образом издержки предприятия.

Сельскохозяйственные прицепы и полуприцепы

По состоянию на 2023 год мы предлагаем тракторный полуприцеп самосвального типа объемом 20 м3 и бункер объемом 30 м3. Первый тип транспортного средства более универсальный, но менее вместительный. Если компания перевозит существенный объем продукции, рекомендуется обратить внимание на более объемный прицеп.

Мы прислушиваемся к отзывам своих клиентов, поэтому периодически объявляем о расширении представленной номенклатуры товаров. Продукция сертифицируется для использования в сельском хозяйстве.

Покупка сельхозтехники на «Татагролизинг»

В каталоге указана цена сельскохозяйственного прицепа для трактора и стоимость остального оборудования. Клиент может приобрести продукцию и забрать ее самовывозом. В этом случае дополнительные траты отсутствуют. Если нужна доставка, цена рассчитывается в индивидуальном порядке, исходя из стоимости оборудования.

Перед отправкой обязательно проводится предпродажная подготовка и диагностика продукции. Клиент получает оборудование со всеми необходимыми сертификатами и гарантией работоспособности.

Если нужна сельскохозяйственная техника в лизинг, надо зайти на наш сайт, заказать обратный звонок. Оператор свяжется максимально быстро, поможет подобрать подходящую технику.