Сельскохозяйственная техника и оборудование от ТАТАГРОЛИЗИНГ

АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
ТАТАГРОЛИЗИНГ
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+7 (843)203-85-00
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422718, РТ, Высокогорский район, жд/ст. Киндери, ул.Лесная,12
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Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования

АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» предлагает лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования по выгодным условиям. В наличии новая и бывшая в употреблении техника. Отдельно можно приобрести запасные части и заказать сервисное обслуживание. Также наша компания предоставляет возможность приобретения сельхозтехники и оборудования в лизинг на выгодных условиях и без переплат.

У нас вы можете приобрести в лизинг:

  • Погрузчики. Устройства адаптированы для использования в сельском хозяйстве малых, средних и крупных размеров.
  • Тракторы. Клиентам доступны белорусские тракторы, на некоторых допускается установка других иностранных комплектующих.
  • Прицепы и полуприцепы. Устройства предназначены для удобной транспортировки грузов.
  • Зерноуборочные комбайны.
  • Кормоуборочные комбайны. Используются в крупных агрохолдингах и сельскохозяйственном бизнесе среднего размера.
  • Подборщики и жатки. Используется для подбора валков соломы, сена и последующего прессования.
  • Сеялки. Оборудование востребовано даже бизнесом небольшого размера.
  • Самоходные косилки.
  • Техника для обработки почвы. Устройства используются для повышения урожайности участка.

Допускается взятие в лизинг несколько видов продукции одновременно.

Продажа Б/У сельхозтехники

Помимо нового оборудования, проводится продажа б/у сельскохозяйственной техники у проверенных производителей. Предлагаются:

  • Комбайны
  • Кормосмесители
  • Косилки
  • Культиваторы
  • другие специализированные устройства.

Дополнительно потребителям доступны универсальный транспорт: легковые машины, грузовые автомобили, автобусы. Вы можете оформить лизинг сельскохозяйственного оборудования и техники в Татарстане в нашей компании, а также дополнительно приобрести б/у транспорт.

Если в компании оформляется продажа сельхозтехники, которая до того уже была в употреблении, допускается заказ сервисного обслуживания для поддержания устройств в рабочем состоянии. Мы гарантируем: купленная техника исправна, будет работать, а при грамотном обслуживании, она будет неотличима от новой.

Преимущества компании «Татагролизинг»

Предлагаемая техника проходит полный технический осмотр перед сдачей в лизинг. Заказчик получает гарантию исправности оборудования, пригодности для использования в сельском хозяйстве.

Если клиент затрудняется с выбором подходящего оборудования, можно обратиться к консультантам компании. Мы внимательно изучим потребности бизнеса, подберем оптимальное решение для каждого случая.

Консультанты сообщат в каких случаях выгодно брать оборудование в лизинг, а в каких лучше предпочесть заказ техники б/у.

Условия оплаты и доставки агротехники

Чтобы оформить заказ, достаточно:

  1. Перейти на официальный сайт региональной лизинговой компании Татагролизинг.
  2. Изучить доступный ассортимент продукции или иметь представления о необходимой технике.
  3. Заказать обратный звонок, кликнув по кнопке в правом верхнем углу страницы, либо позвонить по телефону бесплатной горячей линии.
  4. Сообщить о своем решении оператору.

Техника передается в лизинг только по договору, в котором указываются права заказчика и обязанности исполнителя.

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Сельскохозяйственная техника и оборудование от ТАТАГРОЛИЗИНГ