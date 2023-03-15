Сельскохозяйственная техника и оборудование от ТАТАГРОЛИЗИНГ

Выгодное предложение
Отсрочка платежа
на 6 месяцев
на 6 месяцев
АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» предлагает лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования по выгодным условиям. В наличии новая и бывшая в употреблении техника. Отдельно можно приобрести запасные части и заказать сервисное обслуживание. Также наша компания предоставляет возможность приобретения сельхозтехники и оборудования в лизинг на выгодных условиях и без переплат.
У нас вы можете приобрести в лизинг:
Допускается взятие в лизинг несколько видов продукции одновременно.
Помимо нового оборудования, проводится продажа б/у сельскохозяйственной техники у проверенных производителей. Предлагаются:
Дополнительно потребителям доступны универсальный транспорт: легковые машины, грузовые автомобили, автобусы. Вы можете оформить лизинг сельскохозяйственного оборудования и техники в Татарстане в нашей компании, а также дополнительно приобрести б/у транспорт.
Если в компании оформляется продажа сельхозтехники, которая до того уже была в употреблении, допускается заказ сервисного обслуживания для поддержания устройств в рабочем состоянии. Мы гарантируем: купленная техника исправна, будет работать, а при грамотном обслуживании, она будет неотличима от новой.
Предлагаемая техника проходит полный технический осмотр перед сдачей в лизинг. Заказчик получает гарантию исправности оборудования, пригодности для использования в сельском хозяйстве.
Если клиент затрудняется с выбором подходящего оборудования, можно обратиться к консультантам компании. Мы внимательно изучим потребности бизнеса, подберем оптимальное решение для каждого случая.
Консультанты сообщат в каких случаях выгодно брать оборудование в лизинг, а в каких лучше предпочесть заказ техники б/у.
Условия оплаты и доставки агротехники
Чтобы оформить заказ, достаточно:
Техника передается в лизинг только по договору, в котором указываются права заказчика и обязанности исполнителя.